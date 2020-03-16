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Кернес отказался выполнять требования Зеленского по карантину

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает необоснованным закрытие метрополитена

сегодня, 20:56 1086
Автор:

• Екатерина Белоброва

Кернес отказался выполнять требования Зеленского по карантину

Глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес заявил, что не станет прислушиваться к распоряжению украинского гаранта Владимира Зеленского в связи со строгим карантином в Украине и прекращать работу метрополитенов. Об этом передает издание "Украинская правда".

"Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - убежден мэр Харькова.

По словам Кернеса, парализовать главную артерию городского транспорта без видимых на то причин он не станет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский призвал к жестким мерам соблюдения карантина и целом ряде ограничений для украинского общества.  Так,  примеру сегодня Кабмин примет решение о введении кредитных каникул, работы ресторанов только на доставку еды на дом, отмене железнодорожных и автобусных маршрутов между городами и областями, а также закрытии метрополитенов в крупных областных центрах. 

Гарант призвал работодателей обеспечить сотрудникам удаленный формат исполнения обязательств, а людям пенсионного возраста как можно реже покидать квартиру, поскольку вирус COVID-19 наиболее подавляет иммунитет пожилых граждан.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/16/7243864/
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