Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за коронавируса

Вчера, 13 марта, президент США Дональд Трамп официально ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом Трамп сообщил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.



Президент США поручил создать центры экстренной помощи в каждом штате и пообещал миллионы тестов на коронавирус для жителей государства. При этом он отметил, что этот тест не обязательно проходить всем, ведь в этом нет необходимости.

По "Закону Стэффорда" во время чрезвычайного положения президент США может использовать до 40 резервных миллиардов долларов. Но Дональд Трамп заявил, что они распределят 50 миллиардов долларов между штатами и другими регионами США.

Ранее президент США Дональд Трамп скептически относился к распространению коронавируса в мире, но затем закрыл въезд в США из Европы.

На текущий момент в США коронавирусом заболели 1663 человека, из которых 40 умерли, а 12 вылечились. Во всем мире зарегистрировано более 128 тысяч заболевших.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Министерства здравоохранения Украины заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".

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