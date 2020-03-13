От коронавируса «умрут все пенсионеры» — заявление главы Минздрава

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
5828.68
ETH/USD
132.00
LTC/USD
33.73
USD/UAH
26.67
EUR/UAH
30.05
RUB/UAH
0.37
Новый глава
Министерства здравоохранения Украины Илья Емец на заседании комитета Верховной
Рады по вопросам здоровья нации в своем заявлении упомянул, что от коронавируса
"умрут все пенсионеры".
О скандальном
заявлении на своей странице в социальной сети Facebook написал
народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, заявление
министра транслировал украинский телеканал "Рада", а также "это не
соответствует действительности".
"Поставил вопрос
министру, дал возможность исправить ошибку. Ответ такой, что непонятно —
успокоил или нагнал еще панику", — написал народный депутат Ярослав Железняк.
Также издание уточняет,
что полная фраза главы Министерства здравоохранения звучит так: "дети не
болеют, а пенсионеры умрут". Позднее Илья Емец извинился за свою неверную
формулировку.
"Прошу прощения за то,
что где-то что-то не так сказал", — ответил министр.
Как сообщал портал "Комментарии",
президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по поводу
коронавируса и пообещал, что все будет хорошо.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости