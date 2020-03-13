От коронавируса «умрут все пенсионеры» — заявление главы Минздрава

Новый глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации в своем заявлении упомянул, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".



О скандальном заявлении на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, заявление министра транслировал украинский телеканал "Рада", а также "это не соответствует действительности".

"Поставил вопрос министру, дал возможность исправить ошибку. Ответ такой, что непонятно — успокоил или нагнал еще панику", — написал народный депутат Ярослав Железняк.

Также издание уточняет, что полная фраза главы Министерства здравоохранения звучит так: "дети не болеют, а пенсионеры умрут". Позднее Илья Емец извинился за свою неверную формулировку.

"Прошу прощения за то, что где-то что-то не так сказал", — ответил министр.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по поводу коронавируса и пообещал, что все будет хорошо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!