Китайцы разработали уникальный дрон для тушения лесных пожаров

Одним из больших преимуществ беспилотных летательных аппаратов является то, что они могут безопасно летать в условиях, которые могут быть опасны для самолетов с экипажем. Это, безусловно, относится к тушению лесных пожаров, ставшим мировой проблемой.

Для решения этой проблемы китайская компания QilingUAV объявила о разработке беспилотного летательного аппарата под названием JC260 специально для таких операций. По данным компании, устройство может нести две лесные огнетушащие бомбы, заполненные антипиреном и может использоваться для тушения лесных пожаров.

Дрон для тушения лесного пожара имеет длину 2,8 метра, высоту 1,6 метра и оснащен двумя соосными вращающимися роторами диаметром 3,6 метра. Устройство весом 160 кг (пустое) оснащено двумя 34-сильными бензиновыми двигателями с водяным охлаждением и способно оставаться в воздухе до 4 часов. Взлетная масса достигает 260 кг, включая бомбы.





Дрон может лететь горизонтально со скоростью до 100 км / ч и может нести полезную нагрузку весом до 100 кг. Также он имеет две точки подвески для пожаротушения. Емкости могут быть сброшены по одному или одновременно.

Это новый подход к борьбе с огнем с помощью дронов. Специальный дрон может сделать сложные и опасные лесные пожары более безопасными.

Как сообщало издание "Комментарии", армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета.





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