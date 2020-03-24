Windows практически беззащитен перед атакой хакеров

Компания Microsoft утверждает, что злоумышленники используют ранее неизвестную уязвимость безопасности, обнаруженную во всех поддерживаемых версиях Windows, включая Windows 10.

В сообщении, опубликованном в понедельник, говорится, что уязвимость системы безопасности, которую Microsoft считает "критической" - ее наивысший уровень серьезности, - связана с тем, как Windows обрабатывает и отображает шрифты. Ошибка может быть использована, чтобы открыть вредоносный документ. После того, как документ открыт или просмотрен в Windows Preview, злоумышленник может удаленно запускать вредоносные программы, такие как вымогатели, на уязвимом устройстве. В cообщении также говорилось, что Microsoft знала, что хакеры запускают "ограниченные целевые атаки", но на данный момент не известно, кто запускает атаки и в каком масштабе.

Microsoft заявила, что работает над исправлением. Хотя Windows 7 также подвержен уязвимости, патчи безопасности получат только корпоративные пользователи с расширенной поддержкой безопасности. В то же время, рекомендации предлагали временный обходной путь для затронутых пользователей Windows, чтобы уменьшить уязвимость, пока исправление не станет доступным. Программный гигант, как правило, выпускает исправления безопасности во второй вторник каждого месяца, но иногда в серьезных случаях выпускает внеполосные исправления.

Как сообщало издание "Комментарии", обновление для Windows 10 принесло новые ошибки.

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