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"Умные" перстни помогут обнаружить коронавирус на ранних стадиях

Стартап из Сан-Франциско тестирует "умные" перстни на предмет своевременного обнаружения коронавируса

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

"Умные" перстни помогут обнаружить коронавирус на ранних стадиях

Стартапы продолжают находить новые способы внести свой вклад в текущие усилия по борьбе с глобальным распространением COVID-19. Производитель персонального медицинского оборудования Oura не является исключением. Компания Smart Ring совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско (UCSF) проводит новое исследование, чтобы выяснить, может ли его устройство помочь обнаружить ранние физиологические признаки, которые могут указывать на появление у человека COVID-19.

Это исследование будет состоять из двух частей. Около 2000 специалистов-медиков будут носить кольца Oura во время исследования. Кольца непрерывно отслеживают температуру тела пользователя, а также характер сна, частоту сердечных сокращений и уровень активности. Лихорадка является распространенным и ранним симптомом, который может указывать на COVID-19, а постоянно обновляемые показания температуры тела могут обнаруживать жар очень рано. Конечно, этого недостаточно, чтобы подтвердить случай с COVID-19, но цель исследования состоит в том, чтобы определить, может ли диапазон показаний кольцевых дорожек Oura, взятых вместе и с другими сигналами, быть полезным в какой-либо деятельности по раннему обнаружению.

В дополнение к кольцам Oura, предоставляемым участникам исследования, планируется расширить его, включив в общее количество пользователей Oura. Это означает, что более 150 000 пользователей по всему миру могут принять участие и добавить в общий пул доступной информации показания своего перстня и ежедневные обследования симптомов. Для существующих пользователей Oura это относительно легкий способ внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с пандемией, даже не выходя из дома.

Как сообщало издание "Комментарии", популярная игра о смертельной эпидемии получит новый режим.


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Источник: https://techcrunch.com/2020/03/23/oura-partners-with-ucsf-to-determine-if-its-smart-ring-can-hep-detect-covid-19-early/
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