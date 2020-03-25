Приложение YouTube Music сможет показывать тексты песен

Пользователи приложения YouTube Music теперь могут читать тексты песен во время прослушивания композиций в приложениях iOS и Android, заявил официальный представитель видеохостинга сегодня. Чтобы увидеть текст, когда в приложении открыта песня, надо просто нажать кнопку "i" в левой части экрана. Текст песни будет отображаться под строкой трекинга для песни.

Apple Music и Spotify также могут отображать текст во время воспроизведения песни, а в некоторых песнях эти сервисы могут продвигать текст в реальном времени во время воспроизведения песни. Прямо сейчас все тексты YouTube Music являются статичными, поэтому пользователю нужно прокрутить вниз вручную, если он хочет читать текст, поки играет трек.



Следует также отметить, что текст песен добавлен не ко всем композициям. Также на данный момент это приложение не поддерживается в веб-плеере YouTube Music, но YouTube заявляет, что эта функция активно разрабатывается и непременно будет функционаровать в полном объеме.

Как сообщало издание "Комментарии", YouTube запустит функцию аплодисментов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!