В Южной Корее завершилось строительство уникального футуристического универмага

Архитектурное бюро OMA спроектировало шестой филиал универмага Galleria, основанного в 1970-х годах. Новое сооружение расположилось в центре недавно возведенного города Квангё недалеко от Сеула.



Универмаг Galleria Gwanggyo представляет собой новую монолитную каменную и стеклянную конструкцию. Здание расположено между парком озера Сувон города Квангё и многоэтажными домами Сеула. Молодежное заведение является шестым и крупнейшим филиалом элитной розничной франшизы, принадлежащей компании Hanwha и спроектированной архитектурной фирмой Rem Koolhaas OMA.

Здание создано из мозаичного камня, из которого выступают ряды геометрического стекла. OMA создает естественную среду для этого смелого дизайна, дополняя его окружающими высотными зданиями. Застекленный проход начинается на уровне земли и дважды проходит вокруг здания, обеспечивая доступ на каждый этаж и, наконец, на крышу, где расположен сад, в котором покупатели смогу расслабиться и отдохнуть. Высота этого десятиэтажного здания составляет 540 метров.

“Когда мы впервые приехали в Кванджо, весь город чувствовал себя как одно большое временное состояние, в котором отсутствовало какое-либо чувство постоянства. Мы задумали этот проект как точку притяжения для Кванджо - в форме каменного куба, как будто это было происхождение города”, - пояснил партнер компании OMA Крис ван Дуйжн в интервью изданию dezeen.

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