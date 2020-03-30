Компания Facebook инвестирует крупную сумму в журналистику

В понедельник Facebook объявил о старте инициативы стоимостью 100 миллионов долларов специально для поддержки местной журналистики и новостей о пандемии коронавируса.

"В настоящее время журналисты работают в очень сложных условиях, чтобы информировать свои сообщества, и многие новостные организации испытывают трудности из-за экономических последствий пандемии. Местные новости особенно сильно пострадали, поэтому мы выделяем 25 миллионов долларов на экстренное грантовое финансирование в рамках проекта "Журналистика Facebook" и еще 75 миллионов долларов на маркетинговые расходы на поддержку журналистов и новостных организаций, освещающих кризис", - сообщил Марк Цукерберг в онлайн-сообщении.

Проект "Журналистика Facebook" - это проект, спонсируемый Facebook для работы с глобальными издателями, "чтобы укрепить связь между журналистами и сообществами, которым они служат". Цель состоит в том, чтобы создать устойчивые каналы, которые пишут о фактических новостях, которые Facebook может публиковать на своей платформе. Цукерберг отмечает, что это финансирование выделено из 300 миллионов долларов, которыми организация пообещала помочь финансировать местные новостные организации.

Помимо поддержки редакций, Цукерберг был в авангарде борьбы с коронавирусом в США. Он и его жена, доктор Присцилла Чан, недавно заключили партнерское соглашение с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, чтобы пожертвовать еще 25 миллионов долларов на исследования в области лечения коронавирусом.



Как сообщало издание "Комментарии", Facebook тестирует "темный дизайн".

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