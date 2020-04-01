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Разработан генератор офисного шума для тех, кому сложно работать дома

Специальное приложение поможет работающим на дому сотрудникам вновь окунуться в атмосферу офисной жизни

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Разработан генератор офисного шума для тех, кому сложно работать дома

Работаете из дома в результате пандемии коронавируса и вам не хватает суеты офисной жизни? Если это так, этот генератор шума для вас! На сайте MyNoise появилось приложение Calm Office. Он поможет работнику воссоздать атмосферу офиса, не выходя из собственного дома. При чем выбор возможных шумов достаточно объемен.

Пользователь может выбирать из различных предустановок - таких как кондиционер, болтливые коллеги, копировальный аппарат, принтер и сканер, шум клавиатуры и шарудение ручки. Также имеется возможность настраивать переключатели для каждого отдельного звука, чтобы создать желаемую атмосферу.

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MyNoise, созданный Стефаном Пидженом, инженером-технологом по обработке сигналов, страстно увлекающимся звуками, содержит обширный онлайн-каталог, включающий все: от японского сада до звонков русалок и тибетского хора. Большинством звуков можно наслаждаться бесплатно, но если вы хотите неограниченный доступ ко всем звуковым генераторам, то вам придется сделать пожертвование для проекта.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook инвестирует крупную сумму в журналистику.


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Источник: https://thenextweb.com/growth-quarters/2020/03/31/feeling-lonely-working-from-home-this-nifty-noise-generator-will-re-create-an-office-ambience/
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