Apple стала владельцем популярного приложения для прогноза погоды

Apple приобрела приложение для прогнозирования погоды Dark Sky и планирует закрыть версии для Android и Wear OS. Dark Sky известно своими гипер-локальными прогнозами погоды и способностью прогнозировать каждую минуту.

Создатель приложения Адам Гроссман сказал, что такое партнерство позволит Dark Sky охватить "гораздо больше людей". Владельцы телефонов Android или носимых устройств, не произведенных Apple, будут иметь доступ к услугам до 1 июля. В социальных сетях многие пользователи жаловались на решение Apple удалить Dark Sky из Android.

В прошлом Apple делала приложения доступными для пользователей других операционных систем. Когда Apple приобрела приложение для идентификации музыки Shazam, оно сохранило версию Android. В прошлом году компания также выпустила версию своего приложения для обмена сообщениями в Интернете iMessanger для пользователей Android. Пользователей устройств Apple компания заверила, что не будет никаких изменений "в это время". Пользователи Android, которые по-прежнему будут иметь активную подписку на Dark Sky, когда он прекратит работу в июле, получат возмещение.

API Dark Sky - программное обеспечение, которое передает информацию между приложением и его пользователями - будет доступно клиентам до 2021 года. Но компания заявила, что больше не будет регистрировать новых подписчиков. API Dark Sky используется другими приложениями погоды, включая Weather Line и Hello Weather.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple может представить бюджетный смартфон в ближайшее время.

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