SpaceX отказалась от использования популярного приложения для видеоконференций

Ракетная компания SpaceX запретила своим сотрудникам использовать приложение для видеоконференций Zoom. Это решение было принято в связи со "значительными проблемами с безопасностью и конфиденциальностью", о которых предупредили правоохранительные органы.

Использование Zoom и других цифровых средств связи возросло, поскольку многим американцам было приказано оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса. Запрет SpaceX на Zoom Video Communications Inc иллюстрирует растущие проблемы, с которыми сталкиваются производители аэрокосмической техники, поскольку они разрабатывают технологии, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности. При этом они также должны защитить сотрудников от быстро распространяющихся респираторных заболеваний.

В электронном письме от 28 марта SpaceX сообщил сотрудникам, что весь доступ к Zoom был отключен с немедленным вступлением в силу. "Мы понимаем, что многие из нас использовали этот инструмент для поддержки конференций и собраний. Пожалуйста, используйте электронную почту, текст или телефон в качестве альтернативного средства общения", - говорится в обращении SpaceX.

Следует отметить, что NASA, один из крупнейших клиентов SpaceX, также запрещает своим сотрудникам использовать Zoom, рассказала Стефани Ширхольц, представительница главного космического агентства США.

Как сообщало издание "Комментарии", главный завод Tesla прекратил свою деятельность в связи с карантином.

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