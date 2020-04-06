Йельский университет разработал онлайн-курс для борьбы с депрессией

Поскольку теперь треть мира практикует самоизоляцию и социальное дистанцирование, проблемы с психическим здоровьем растут. Изоляция ведет к повышению уровня тревоги и депрессии. Один из самых популярных курсов Йельского университета, "Курс счастья", теперь будет доступен онлайн.

Созданный Лори Сантос, профессором психологии в Йельском университете, курс под названием "Психология и хорошая жизнь" был открыт в Йельском университете весной 2018 года. Сантос создал этот курс в ответ на обостряющиеся уровни депрессии, стресса и тревоги, которым подвержены многие студенты. Сочетая позитивную психологию с применением поведенческих наук в реальной жизни, курс дал студентам глубокое понимание того, что действительно движет счастьем. Опровергая мифы и ложные представления о том, что вызывает счастье, курс также помог студентам перестроить свой мозг с помощью упражнений на изменение поведения.

Чтобы удовлетворить высокий спрос на курс по всему миру, Сантос разработал онлайн-курс для студентов, не являющихся студентами Йельского университета, назвав его "Наука о благополучии". Теперь он доступен бесплатно на платформе онлайн-обучения Coursera. Курс занимает около 20 часов и доступен с субтитрами на английском и испанском языках. Согласно описанию на Coursera, пользователи будут "участвовать в серии испытаний, призванных повысить ваше собственное счастье и выработать более продуктивные привычки. В конечном итоге вы будете готовы успешно включить в свою жизнь определенную оздоровительную деятельность".

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