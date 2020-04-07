Беспилотные шатлы будут доставлять тесты на коронавирус

Медицинская клиника Майо во Флориде была первой в США, которая использовала автономные транспортные средства для транспортировки лекарств и тестов на COVID-19. Клиника в сотрудничестве с Транспортным управлением Джексонвилля (JTA) и стартапами Beep и NAVYA начала использовать шаттлы с автоматическим приводом, чтобы обеспечить безопасную транспортировку тестов на коронавирус из мест, где образцы доставляются в лабораторию.

Четыре автомашины начали работать на заданном маршруте в полностью автономном режиме без присутствия обслуживающего персонала на борту. Беспилотные автомобили управляются дистанционно.

При этом персоналу необходимо только принести образцы, упакованные в сейф, после завершения тестирования. Медицинские работники клиники Майо загружают тестовые образцы, хранящиеся в безопасных контейнерах. Затем самоходные автомобили доставляют тесты в лабораторию. Маршруты в кампусе полностью изолированы от пешеходов и других транспортных средств. Сотрудники клиники Майо и JTA внимательно следят за передвижениями шаттлов из командного центра для контроля безопасности.





Использование автономных транспортных средств для безопасной транспортировки и обработки образцов COVID-19 является еще одним примером того, как самоходные транспортные средства могут быть перенастроены на текущие потребности, если это необходимо.

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