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Беспилотные шатлы будут доставлять тесты на коронавирус

Во Флориде клиника использует беспилотные автомобили для транспортировки лекарств и медицинских тестов

сегодня, 17:25
Автор:

• Зинченко Павел

Беспилотные шатлы будут доставлять тесты на коронавирус

Медицинская клиника Майо во Флориде была первой в США, которая использовала автономные транспортные средства для транспортировки лекарств и тестов на COVID-19. Клиника в сотрудничестве с Транспортным управлением Джексонвилля (JTA) и стартапами Beep и NAVYA начала использовать шаттлы с автоматическим приводом, чтобы обеспечить безопасную транспортировку тестов на коронавирус из мест, где образцы доставляются в лабораторию.

Четыре автомашины начали работать на заданном маршруте в полностью автономном режиме без присутствия обслуживающего персонала на борту. Беспилотные автомобили управляются дистанционно.

При этом персоналу необходимо только принести образцы, упакованные в сейф, после завершения тестирования. Медицинские работники клиники Майо загружают тестовые образцы, хранящиеся в безопасных контейнерах. Затем самоходные автомобили доставляют тесты в лабораторию. Маршруты в кампусе полностью изолированы от пешеходов и других транспортных средств. Сотрудники клиники Майо и JTA внимательно следят за передвижениями шаттлов из командного центра для контроля безопасности.


Использование автономных транспортных средств для безопасной транспортировки и обработки образцов COVID-19 является еще одним примером того, как самоходные транспортные средства могут быть перенастроены на текущие потребности, если это необходимо.

Как сообщало издание "Комментарии", Франция впервые применила ударные беспилотники.


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Источник: https://auto.24tv.ua/klinika_u_ssha_vykorystovuie_bezpilotni_shattly_dlia_transportuvannia_testiv_na_koronavirus_n20348
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