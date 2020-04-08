Компания Facebook представила приложение для влюбленных пар

Компания Facebook выпустила новое приложение для пар, чтобы они могли обмениваться сообщениями друг с другом. Новое приложение под названием Tuned позволяет парам отправлять сообщения, обмениваться музыкой и создавать цифровой альбом.

Tuned был создан экспериментальной командой Facebook New Product Experimental Team, которая занимается разработкой новых социальных сетей с нуля. Приложение претендует на то, чтобы быть "приватным пространством" для пар, чтобы влюбленные могли общаться в чате.

Приложение, похоже, не имеет сквозного шифрования таких сервисов, как WhatsApp. Вместо этого Tuned имеет ту же политику в отношении данных, что и социальная сеть Facebook. Это позволяет компании собирать сообщения и другую информацию для нацеливания рекламы на пользователя. Эта политика данных может означать, что пользователи менее склонны отправлять личную информацию или личные фотографии через приложение.





Приложение доступно только для пользователей iOS в США и Канаде. Для его использования не требуется учетная запись Facebook. Пользователи добавляют другого человека, используя свой номер телефона, и после подключения они могут отправлять изображения и голосовые заметки, а в приложении появляются новые пользовательские реакции, которые пары могут отправлять друг другу.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook тестирует "темный дизайн".

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