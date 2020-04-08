В Австралии создан первый в мире цифровой скелет

В новаторском Университете Новой Англии (UNE) исследователи создали единственный полностью онлайновый человеческий скелет, который продвинул традиционную лабораторную науку в цифровое облако. Физический скелет был подарен Роуэном Уэббом, техником-археологом UNE, который скончался от рака в 2010 году и хотел, чтобы его останки использовались для научных исследований.

Вдохновленная его историей, команда исследователей и технических специалистов UNE посвятила два года реализации стремления Роуэна с использованием технологий оцифровки и рендеринга, широко доступных только после его смерти. На этой неделе UNE Anatomy начнет обучение с онлайн-трехмерными моделями.

Проект оцифровки с использованием трехмерной фотограмметрии был реализован командой специалистов, готовых пройти через административные, юридические и финансовые вопросы, а также при поддержке Музея снарядов в Университете Сиднея, который любезно предоставил доступ к физическому скелету Роуэна. Исследователь Майкл Карри сфотографировал каждую кость реального скелета для этого проекта.

Новый цифровой ресурс будет впервые использован в зооархеологическом отделении UNE в этом году, но также будет доступен в качестве ресурса для всех, у кого есть подключение к интернету в любой точке мира.



Как сообщало издание "Комментарии", огромный экзоскелет попал в Книгу рекордов Гиннесса

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!