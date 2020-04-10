Пандемия помешала выходу новых эмодзи

Консорциум Unicode, стоящий за созданием эмодзи, объявил сегодня, что откладывает обновления, подготовленные к 2021 году. Имеется в виду что новые эмодзи не появятся в 2021 году и их запуск перенесен на 2022.

Хорошие новости заключаются в том, что смайлики, которые были введены ранее в этом году (например, оливки, бобры и так далее), несомненно, будут доступны с осени. Unicode утверждает, что задержка происходит, потому что она зависит от добровольцев, которые в настоящее время не могут работать, поскольку все их внимание забирает пандемия.

Кроме того, срок отправки новых эмодзи также отодвинут. Пользователи могут присылать свои концепции с 15 июня до 1 сентября. Опять же, однако, они не будут появляться на инструментах вплоть до 2022 года. Команда утверждает, что пытается определить, может ли она запустить некоторые смайлики раньше.

Также компания заверила, что выход 117-ти новых смайликов, анонсированный на вторую половину 2020 года, перенесен или отменен не будет.

Как сообщало издание "Комментарии", в пирамидах Древнего Египта нашли эмодзи для гаджетов.

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