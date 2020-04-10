Android-устройства получат виртуальную клавиатуру Брайля

Более 150 лет назад изобретение Брайля было революционным, сделав чтение и письмо доступным для слепых людей. Сегодня дисплеи Брайля делают набор текста доступным на большинстве телефонов и компьютеров через физическую клавиатуру Брайля. Но может потребоваться много времени для подключения внешнего устройства каждый раз, когда пользователь хочет быстро что-то набрать на своем смартфоне

Брайлевская клавиатура TalkBack - это новая виртуальная клавиатура Брайля, интегрированная непосредственно в Android. Это быстрый и удобный способ набирать текст на смартфоне без какого-либо дополнительного оборудования, независимо от того, публикует ли пользователь сообщения в социальных сетях, отвечает на сообщение или пишет краткое электронное письмо.

Клавиатура может использоваться везде, где пользователь обычно печатает. Она позволяет удалять буквы и слова, добавлять строки и отправлять текст. Включать и выключать клавиатуру так же просто, как переключаться между международными клавиатурами. Чтобы использовать клавиатуру Брайля, нужно включить TalkBack в разделе "Специальные возможности" в разделе "Настройки" и следовать инструкциям для настройки. После того, как вы настроите клавиатуру, проведите по экрану тремя пальцами и попробуйте потренироваться с помощью учебника по жестам.

Начиная с сегодняшнего дня, клавиатура TalkBack Брайля распространяется на устройства Android с версией 5.0 или более поздней. Она работает во всех приложениях на Android-устройств, поддерживает Брайль 1 и 2 классов и изначально доступна на английском языке.

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