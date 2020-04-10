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Система Face ID теперь умеет распознавать лицо владельца в медицинской маске

Но в компании Apple советуют в таких случаях пользоваться обычным PIN-кодом

сегодня, 18:43
Автор:

• Антон Корнилов

Система Face ID теперь умеет распознавать лицо владельца в медицинской маске

Теперь пользователи смартфонов iPhone смогут использовать сканер распознавания лица Face ID для разблокировки гаджета даже в медицинской маске. Соответствующее решение нашли сотрудники лаборатории Xuanwu Lab от компании Tencent. Об этом сообщили в технологичном издании DTF.

Такая возможность пригодится медицинских работникам, которые используют технику Apple на работе в защитном снаряжении, и простым людям, которые пользуются гаджетами с функцией Face ID в повседневной жизни.

В лаборатории посоветовали настраивать лицо постепенно. Сначала сбросить текущий Face ID, затем сложить маску пополам и закрепить ее на одном ухе, чтобы закрыть половину лица. После такой настройки рекомендуется полностью надеть маску и протестировать сканер в таком виде.

Если первый способ не помог, следует выбрать "Альтернативный внешний вид", сложить маску и закрыть другую половину лица, после чего повторить действия из первого способа. Сначала рекомендуется проверить работоспособность сканера без маски, а потом уже в ней.

В лаборатории рассказали, что провели много тестов с разными масками и лицами. В большинстве случае один из двух предложенных способов помогает решить проблему.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple сделает бесплатными фильмы и сериалы сервиса Apple TV+ на время пандемии коронавируса Covid-19 во всем мире.


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Источник: https://dtf.ru/mobile/122620-sistemu-face-id-obuchili-raspoznavat-lico-vladelca-nadevshego-medicinskuyu-masku
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