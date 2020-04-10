Система Face ID теперь умеет распознавать лицо владельца в медицинской маске

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Теперь пользователи смартфонов iPhone смогут
использовать сканер распознавания лица Face ID для разблокировки гаджета даже в
медицинской маске. Соответствующее решение нашли сотрудники лаборатории Xuanwu Lab от
компании Tencent. Об
этом сообщили в технологичном издании DTF.
Такая возможность пригодится медицинских работникам, которые
используют технику Apple на работе в защитном снаряжении, и простым людям, которые
пользуются гаджетами с функцией Face ID в повседневной жизни.
В лаборатории посоветовали настраивать лицо постепенно.
Сначала сбросить текущий Face ID, затем
сложить маску пополам и закрепить ее на одном ухе, чтобы закрыть половину лица.
После такой настройки рекомендуется полностью надеть маску и протестировать
сканер в таком виде.
Если первый способ не помог, следует выбрать "Альтернативный
внешний вид", сложить маску и закрыть другую половину лица, после чего
повторить действия из первого способа. Сначала рекомендуется проверить
работоспособность сканера без маски, а потом уже в ней.
В лаборатории рассказали, что провели много тестов с разными
масками и лицами. В большинстве случае один из двух предложенных способов
помогает решить проблему.
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