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Microsoft обеспечит киберзащиту медицинским и правозащитным организациям

Количество хакерских атак на Всемирную организацию здравоохранения и правозащитные группы выросло в несколько раз

сегодня, 10:44
Автор:

• Зинченко Павел

Microsoft обеспечит киберзащиту медицинским и правозащитным организациям

Компания Microsoft предоставит средства кибербезопасности медицинским организациям по всему миру на фоне всплесков хакерских атак во время пандемии Covid-19. Программа AccountGuard будет доступна для медицинских, правозащитных и гуманитарных групп во время кризиса. Программа сообщает пользователям, когда Microsoft обнаружила атаку и предоставляет руководство по ее прекращению.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была в числе основных жертв кибератак за последний месяц. Microsoft утверждает, что правозащитные организации Amnesty International, Freedom House и Human Rights Watch были в числе тех, кто воспользовался этим предложением.

Компания заявила, что отслеживала пять отдельных групп национальных государств, которые пытались взломать учетные записи электронной почты в девяти известных правозащитных организациях почти 1000 раз только за последний год. Представитель компании добавил: "Первоначально AccountGuard для медицинских и правозащитных организаций будут доступна в 29 странах, где мы уже предлагаем эту услугу".

Директор по информационной безопасности ВОЗ Флавио Аджио заявил, что в прошлом месяце число попыток кибератак против глобальной организации "удвоилось", включая предполагаемые попытки 13 марта. Конфиденциальность также стала серьезной проблемой во время пандемии Covid-19. Исследовательская группа обнаружила, что чрезвычайно популярное приложение для видеоконференций Zoom имеет "существенные недостатки", которые могут сделать его непригодным для некоторых разговоров.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft разрабатывает смартфон с тремя дисплеями.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52286510
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