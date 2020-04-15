Американские ученые создали устройства для корректировки снов

Использование сенсорных входов для манипулирования снами может показаться перспективным, но концепция не нова. Мыслители, такие как Томас Эдисон и Никола Тесла, как известно, вздремнули со стальным шаром в руке. Когда они засыпали и мяч падал на пол, это имело тот же эффект, что и современные методы, и открывало их умы, которые находились между сознательным и подсознательным состоянием.

Сны - один из самых захватывающих аспектов жизни. Они захватили наше воображение на много поколений, но мы не до конца понимаем их содержание и цель. MIT Dream Lab, подразделение университетской группы Media Lab Fluid Interfaces, которая существует с 2017 года, надеется изменить это, увидев, что происходит, когда мы сталкиваемся со снами.

Dream Lab работает над созданием носимых устройств, предназначенными для отслеживания снов и даже использования их. Одно из таких устройств, Dormio имеет форму перчаток и помогает расширять, влиять и захватывать переходное состояние между полным бодрствованием и сном, называемое гипнагогией.

Во время испытаний, в которых принимало участие 50 человек, Dormio мог влиять на содержание снов, воспроизводя звуковую подсказку, когда пользователи находились в гипнагогическом состоянии. Например, воспроизведение слова "тигр" привело к тому, что у некоторых пользователей были сны о тигре.

Сейчас сотрудники Dream Lab работают над тем, чтобы предоставить доступ к своим технологиям как можно большему числу ученых. Так, профессор Гарвардского университета Дейрдре Барретт уже проводит исследование с использованием Dormio, чтобы выяснить, может ли гипнагогическое состояние помочь профессиональным художникам достичь более глубокого уровня творчества.

Как сообщало издание "Комментарии", американские ученые научились заряжать смартфоны через Wi-Fi.

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