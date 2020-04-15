Кабмин официально признал электронные паспорта аналогами бумажных документов

Кабинет министров Украины официально признал электронные ID-карты и заграничные паспорта украинцев в приложении "Дiя" аналогами полноценных бумажных удостоверений личности. Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании правительства 15 апреля. Об этом сообщили на официальной странице Министерства цифровой трансформации Украины.

Министр цифровой информации Михаил Федоров рассказал, что электронные паспорта в приложении представят уже на следующей неделе. Сразу после этого их можно будет официально использовать.

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, что электронные паспорта позволяют отказаться от постоянного ношения с собой заграничного паспорта, ID-карты или другого удостоверения личности. В случае отсутствия ID-карты можно оцифровать зарубежный биометрический паспорт для удостоверения личности.

По словам министра Федорова, уже более 17 тысяч украинцев тестируют новую функцию электронных паспортов в приложении. Скоро они станут доступны каждому украинцу.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров уволил временного главу правления Укрзализныци Желько Марчека.

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