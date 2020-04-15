Кабмин уволил временного главу Укрзализныци Желько Марчека

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Кабинет министров Украины решил уволить временно
исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци Желько Марчека.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 15 апреля.
Об этом сообщили в издании hromadske.
Правительство Украины также исключило Желько Марчека из
состава правления государственной железнодорожной компании и назначило временно
исполняющим обязанности главы Укрзализныци Ивана Юрика. Конкурс на должность
полноценного главы правления компании временно приостановили из-за
общенационального карантина в стране.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий
раскритиковал работу временно исполняющего обязанности главы правления
Укрзализныци Желько Марчека и заявил, что в компании недостаточно эффективно
борются с коррупцией.
Компания Укрзализныция работает без главы правления уже
более 2 месяцев — Евгений Кравцов был уволен 29 января.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине активно растет официальное число безработных — уже почти 400 тысяч человек.
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