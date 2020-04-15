Кабмин уволил временного главу Укрзализныци Желько Марчека

Кабинет министров Украины решил уволить временно исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци Желько Марчека. Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 15 апреля. Об этом сообщили в издании hromadske.

Правительство Украины также исключило Желько Марчека из состава правления государственной железнодорожной компании и назначило временно исполняющим обязанности главы Укрзализныци Ивана Юрика. Конкурс на должность полноценного главы правления компании временно приостановили из-за общенационального карантина в стране.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий раскритиковал работу временно исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци Желько Марчека и заявил, что в компании недостаточно эффективно борются с коррупцией.

Компания Укрзализныция работает без главы правления уже более 2 месяцев — Евгений Кравцов был уволен 29 января.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине активно растет официальное число безработных — уже почти 400 тысяч человек.

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