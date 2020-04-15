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На 22% больше: в Украине активно растет официальное число безработных

На 13 апреля в Украине зарегистрировано почти 400 тысяч безработных

сегодня, 19:23
Автор:

• Антон Корнилов

На 22% больше: в Украине активно растет официальное число безработных

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 22% по сравнению с тем же период в прошлом 2019 году. А по данным Государственной службы занятости по состоянию на 13 апреля в Украине официально зарегистрированы безработными 387,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости Украины в ответ на запрос издания Лига.Финансы.

За период общенационального карантина в стране за финансовой помощью по безработице обратились 71,4 тысячи украинцев. В связи с этим Государственная служба занятости Украины обновил свои прогнозы по уровню безработицы в стране по итогам 2020 года. Теперь в службе заявили о 9,4% уровне безработицы вместо прежнего 8,1%.

Также в службе напомнили, что во время общенационального карантина упрощена процедура получения статуса безработного — помощь начнут выплачивать с первого дня после регистрации. Для этого нужно заполнить два заявления, их можно отправить дистанционно на электронную почту центра занятости. Минимальное пособие по безработице во время карантина — 1000 гривень вместо 650 гривень раньше. Максимум — 1800 гривень.

Как сообщал портал "Комментарии", директор Нафтогаза рассказал подробнее о новых требованиях к Газпрому на 17,3 миллиарда долларов.


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Источник: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/bezrabotitsa-vyrosla-na-22-no-poluchit-posobie-stalo-prosche
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