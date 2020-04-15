На 22% больше: в Украине активно растет официальное число безработных

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6714.69
ETH/USD
155.99
LTC/USD
40.25
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Количество официально зарегистрированных безработных в
Украине выросло на 22% по сравнению с тем же период в прошлом 2019 году. А по
данным Государственной службы занятости по состоянию на 13 апреля в Украине
официально зарегистрированы безработными 387,5 тысячи человек. Об этом сообщили
в пресс-службе Государственной службы занятости Украины в ответ на запрос
издания Лига.Финансы.
За период общенационального карантина в стране за финансовой
помощью по безработице обратились 71,4 тысячи украинцев. В связи с этим
Государственная служба занятости Украины обновил свои прогнозы по уровню
безработицы в стране по итогам 2020 года. Теперь в службе заявили о 9,4% уровне
безработицы вместо прежнего 8,1%.
Также в службе напомнили, что во время общенационального
карантина упрощена процедура получения статуса безработного — помощь начнут
выплачивать с первого дня после регистрации. Для этого нужно заполнить два
заявления, их можно отправить дистанционно на электронную почту центра
занятости. Минимальное пособие по безработице во время карантина — 1000 гривень
вместо 650 гривень раньше. Максимум — 1800 гривень.
Как сообщал портал "Комментарии", директор Нафтогаза
рассказал подробнее о новых требованиях к Газпрому на 17,3 миллиарда долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости