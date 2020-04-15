Директор Нафтогаза рассказал подробнее о новых требованиях к Газпрому на $17,3 млрд

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробнее о новых исках и обращениях компании Нафтогаз к российской компании Газпром и требовании о компенсации в размере 17,3 миллиарда долларов в новых арбитражах. Об этом исполнительный директор Нафтогаза написал на своей официальной странице в Facebook.

Витренко уточнил, что заявленная сумма — общая сразу на несколько исков и обращений Нафтогаза в международные арбитражи и антимонопольные органы Европейского союза. Украинская сторона с помощью этих претензий пытается заставить Газпром пойти на некоторые изменения в работе и уступки.

По словам исполнительного директора, одним из вариантов может быть возможность для покупателей газа получать его на украинско-российской границе. Среди других вариантов разблокировка транзита газа из Средней Азии или так называемые "свопы" для экспорта российского газа от независимых добытчиков для экспорта через Газпром.

В случае победы Нафтогаза против Газпрома Украина сможет заметно увеличить доходы от транзита газа, получить компенсацию за долги РосУкрЭнерго и снизить стоимость импортного газа. Решение об утверждении этого плана будет принимать наблюдательный совет Нафтогаза 16 апреля.

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