Директор Нафтогаза рассказал подробнее о новых требованиях к Газпрому на $17,3 млрд

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6714.69
ETH/USD
155.99
LTC/USD
40.25
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал
подробнее о новых исках и обращениях компании Нафтогаз к российской компании
Газпром и требовании о компенсации в размере 17,3 миллиарда долларов в новых
арбитражах. Об этом исполнительный директор Нафтогаза написал на своей
официальной странице в Facebook.
Витренко уточнил, что заявленная сумма — общая сразу на
несколько исков и обращений Нафтогаза в международные арбитражи и антимонопольные
органы Европейского союза. Украинская сторона с помощью этих претензий пытается
заставить Газпром пойти на некоторые изменения в работе и уступки.
По словам исполнительного директора, одним из вариантов
может быть возможность для покупателей газа получать его на украинско-российской
границе. Среди других вариантов разблокировка транзита газа из Средней Азии или
так называемые "свопы" для экспорта российского газа от независимых добытчиков
для экспорта через Газпром.
В случае победы Нафтогаза против Газпрома Украина сможет
заметно увеличить доходы от транзита газа, получить компенсацию за долги
РосУкрЭнерго и снизить стоимость импортного газа. Решение об утверждении этого
плана будет принимать наблюдательный совет Нафтогаза 16 апреля.
Как сообщал портал "Комментарии", 99-летний британец собрал для врачей около 5 миллионов долларов за ходьбу вокруг своего дома.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости