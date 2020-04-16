В магазине приложений Google появится детский раздел

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Компания Google запускает новый раздел Kids для магазина Google Play, который будет предлагать выбор так называемых "одобренных учителями" приложений. Поисковый гигант сообщает, что это приложения, которые соответствуют его стандартам качества и высоко оценены учителями. Каждое одобренное приложение включает в себя список причин, по которым учителям оно нравится, включая соответствие возрасту и то, чему оно может научить детей.
По сообщениям Google, изначально планировалось запустить новый раздел в конце этого года, но запуск был ускорен, так как многие дети теперь проводят слишком много времени дома перед компьютерными мониторами. Причиной этого является, конечно, пандемия вируса COVID-19, которая вынудила школы временно закрыться по всему миру, переложив большую часть ответственности на родителей. Google говорит, что этот ранний запуск означает, что раздел запустится с отсутствием некоторых приложений, но компания работает над тем, чтобы сделать полный обзор "как можно быстрее".
Новый раздел Kids откроется в ближайшие несколько дней в США, и Google планирует запустить его на международном уровне в ближайшие месяцы.
Как сообщало издание "Комментарии", Apple и Google объединятся, чтобы создать приложение для отслеживания зараженных коронавирусом людей.
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