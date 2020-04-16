В магазине приложений Google появится детский раздел

Компания Google запускает новый раздел Kids для магазина Google Play, который будет предлагать выбор так называемых "одобренных учителями" приложений. Поисковый гигант сообщает, что это приложения, которые соответствуют его стандартам качества и высоко оценены учителями. Каждое одобренное приложение включает в себя список причин, по которым учителям оно нравится, включая соответствие возрасту и то, чему оно может научить детей.

По сообщениям Google, изначально планировалось запустить новый раздел в конце этого года, но запуск был ускорен, так как многие дети теперь проводят слишком много времени дома перед компьютерными мониторами. Причиной этого является, конечно, пандемия вируса COVID-19, которая вынудила школы временно закрыться по всему миру, переложив большую часть ответственности на родителей. Google говорит, что этот ранний запуск означает, что раздел запустится с отсутствием некоторых приложений, но компания работает над тем, чтобы сделать полный обзор "как можно быстрее".

Новый раздел Kids откроется в ближайшие несколько дней в США, и Google планирует запустить его на международном уровне в ближайшие месяцы.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple и Google объединятся, чтобы создать приложение для отслеживания зараженных коронавирусом людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!