Армия Великобритании формирует роботизированный взвод

Вооруженные силы Ее Величества королевы Великобритании заказали четыре роботизированных автомобиля Rheinmetall Mission Master. Эти беспилотные наземные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, станут частью программы формирования роботизированного взвода в Соединенном Королевстве. Эта программа предназначена для определения степени, в которой беспилотные машины могут повысить боевую эффективность и возможности пехотных войск на уровне взвода.

Четыре грузовых автомобиля Mission Master - Cargo будут доставлены в течение весны 2020 года. Кроме того, объем поставки включает две системы носилок, которые могут быть интегрированы в грузовой автомобиль всего за 60 секунд. Заказ также включает обучение и сервисную поддержку, а также запасные части. Транспортные средства будут поставляться компаниями Rheinmetall Canada, а Rheinmetall BAE Land Systems предоставит услуги поддержки на месте в качестве партнера по сотрудничеству. Mission Master может работать в автономном или полуавтономном режиме в качестве полноправного члена боевой команды.

Cистема Mission Master - Cargo, уменьшает боевую нагрузку, которую должны нести солдаты, повышая их мобильность и эффективность. Его гибкая концепция размещения и прочная конструкция позволили Mission Master взять с собой полезную нагрузку до полтонны припасов, тактического комплекта и медицинского оборудования.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай представил боевых роботов, вооруженных пулеметами.

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