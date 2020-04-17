Сотрудники Amazon соберутся на онлайн-забастовку

Группа корпоративных сотрудников Amazon призывает коллег организовать "онлайн-забастовку", требуя, чтобы компания восстановила уволенных работников. Для участия в забастовке, намеченной на 24 апреля, все работники будут брать личный выходной в одно и то же время. Его организует группа защиты интересов сотрудников Amazon Employees for Climate Justice. На прошлой неделе Amazon уволила двух лидеров группы, Эмили Каннингем и Марен Косту, которые ранее были дизайнерами в компании и были откровенными критиками климатической позиции Amazon и ее трудовой политики.

Amazon заявила, что уволила Косту и Каннингем за "неоднократное нарушение внутренней политики". Пресс-секретарь Amazon ранее сказал CNBC, что компания поддерживает право каждого сотрудника критиковать условия труда своего работодателя, "но это не дает полного иммунитета против любой и всех внутренних политик".

Сотрудники Amazon по вопросам климатической справедливости объявили о выходе во время виртуальной панели в четверг. Группа была призвана стимулировать диалог между работниками склада и почти 400 техническими работниками Amazon по телефону. Ранее Коста заявила, что Amazon попытался вмешаться в усилия группы по организации панели, удалив приглашения, отправленные другим работникам внутри компании, которые, по утверждениям группы, приняли более 1500 сотрудников.

Создавая виртуальную забастовку, группа хочет оказать давление на Amazon, чтобы она изменила свое отношение к работникам, которые выступают против политики компании, включая восстановление всех уволенных работников "на основе выборочного применения политик и руководящих принципов поведения". Группа хочет, чтобы Amazon изменила свою политику внешних коммуникаций, которая запрещает сотрудникам рассказывать о бизнесе компании без одобрения руководства.

Как сообщало издание "Комментарии", глава Amazon всего за день разбогател на несколько миллиардов.

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