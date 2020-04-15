Глава Amazon всего за день разбогател на несколько миллиардов

Глава Amazon Джефф Безос всего за день разбогател на несколько миллиардов долларов. Его состояние к завершению торгов на бирже в Нью-Йорке 14 апреля выросло сразу на 6,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

Стоит отметить, что Джефф Безос и без того сейчас является самым богатым человеком планеты. Но предыдущий день только укрепил его богатства. Это произошло благодаря рекордному росту стоимости акций его компании. Если быть точными, то акции Amazon добавили в цене сразу 5,3 процента и, в итоге, вышли на рынок за рекордные 2 238 долларов за одну штуку. Напомним, что Джеффу Безосу чейчас принадлежит чуть более 11 процентов акций корпорации.

Посчитали в Forbes и общее финансовое состояние Безоса на сегодня. После подорожания акций Forbes он имеет в своем распоряжении 138 миллиардов долларов.

Разбогатеть на бирже за вчера удалось и его бывшей жене. После развода Безос, напомним, отдал ей часть состояния. И без того одна из самых богатых женщин планеты, после закрытия Нью-Йоркских торгов Маккензи Безос стала богаче на 2,2 миллиарда долларов и теперь владеет почти 45 миллиардами.

Ранее Forbes в третий раз подряд назвал главу корпорации Forbes самым богатым человеком планеты. В рейтинге богатейших также оказались 6 украинских долларовых миллиардеров.

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