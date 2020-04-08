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Хранители миллиардов: в рейтинге Forbes оказались шестеро украинцев

За год долларовых миллиардеров в Украине стало на одного меньше. Не дотянул до рейтинга Forbes - экс-депутат Вадим Новинский.

сегодня, 10:19
Автор:

• Виолетта Комаровская

Хранители миллиардов: в рейтинге Forbes оказались шестеро украинцев

Хранителей миллиардов за год в Украине стало на одного меньше. В рейтинге Forbes оказались лишь шестеро украинцев. 

Среди долларовых миллиардеров в этот раз не нашлось места для экс-нардепа Вадима Новинского. По подсчетам издания его состояние до миллиарда не дотянуло.

Потерял сразу 600 позиций и три с половинной миллиарда, но все же остался в рейтинге Ринат Ахметов. Теперь он на 845-м месте с состоянием в 2,5 миллиарда долларов. И это дает основания считать его, как и раньше, богатейшим человеком Украины. 

Состоянием в 1,3 миллиарда долларов, по данным Forbes обладает Виктор Пинчук. У него 1613 место в общем мировом рейтинге.

Также в списке богатейших людей планеты снова оказались Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд - 1730 место), Юрий Косюк ($1,1 млрд - 1851 место), Игорь Коломойский ($1 млрд - 1990 место) и Константин Жеваго ($1 млдр - 1990 место). Почти каждый из них за этот год потерял часть состояния - от ста миллионов до полмиллиарда долларов. Сохранил свои богатства на уровне прежнего года только Геннадий Боголюбов.

Что касается рейтинга миллиардеров в целом, то третий раз подряд самым богатым человеком планеты признали основателя Amazon Джеффа Безоса. Он владеет 113 миллиардами долларов. На втором месте в рейтинге Forbes снова оказался основатель Microsoft Билл Гейтс. А замыкает тройку богатых лидеров в этот раз руководитель Louis Vuitton Бернар Арно.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Дональд Трамп потерял миллиард долларов. 



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Источник: https://www.forbes.com/billionaires/
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