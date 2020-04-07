Трамп стал беднее на миллиард долларов

Пандемия коронавируса привела к падению стоимости активов президента США Дональда Трампа. По сообщению аналитиков Forbes, всего за месяц карантина Трамп потерял около 1 млрд долларов. Теперь, согласно оценки, капитал Трампа составляет 2,1 млрд.

Аналитики называют цифру потерь после оценки падения стоимости акций тех компаний, которые ассоциируют с американским президентом. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%. Отмечается, что такое падение наблюдают в гостиничном бизнесе и у компаний-владельцев жилых домов. Вместе с тем, Трамп располагает серьезной суммой в наличных - на его счетах хранится около 160 млн долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", в США оценили объем экономических потерь из-за эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!