Трамп стал беднее на миллиард долларов

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Пандемия коронавируса привела к падению стоимости активов президента США Дональда Трампа. По сообщению аналитиков Forbes, всего за месяц карантина Трамп потерял около 1 млрд долларов. Теперь, согласно оценки, капитал Трампа составляет 2,1 млрд.
Аналитики называют цифру потерь после оценки падения стоимости акций тех компаний, которые ассоциируют с американским президентом. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%. Отмечается, что такое падение наблюдают в гостиничном бизнесе и у компаний-владельцев жилых домов. Вместе с тем, Трамп располагает серьезной суммой в наличных - на его счетах хранится около 160 млн долларов.
Как сообщал портал "Комментарии", в США оценили объем экономических потерь из-за эпидемии коронавируса.
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