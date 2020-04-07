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Трамп стал беднее на миллиард долларов

Аналитики оценили капитал президента Трампа

сегодня, 10:40 648
Автор:

• Сергей Медведев

Трамп стал беднее на миллиард долларов

Пандемия коронавируса привела к падению стоимости активов президента США Дональда Трампа. По сообщению аналитиков  Forbes, всего за месяц карантина Трамп потерял около 1 млрд долларов. Теперь, согласно оценки, капитал Трампа составляет 2,1 млрд.

Аналитики называют цифру потерь после оценки падения стоимости акций тех компаний, которые ассоциируют с американским президентом. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%. Отмечается, что такое падение наблюдают в гостиничном бизнесе и у компаний-владельцев жилых домов. Вместе с тем, Трамп располагает серьезной суммой в наличных - на его счетах хранится около 160 млн долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", в США оценили объем экономических потерь из-за эпидемии коронавируса.


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Источник: https://www.forbes.ru/milliardery/396893-koronavirus-udaril-po-biznesu-trampa-sostoyanie-prezidenta-ssha-sokratilos-na-1
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