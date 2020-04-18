Компания Google заблокировала миллионы писем о коронавирусе

В пятницу компания Google сообщила, что на прошлой неделе она удалила 18 миллионов ежедневных вредоносных и фишинговых писем, связанных с COVID-19.

Компания Google заявила, что она по-прежнему блокирует более 99,9% спама, фишинга и вредоносных программ от проникновения к своим пользователям, поскольку модели машинного обучения компании развивались для понимания и фильтрации этих угроз. Фишинговые атаки и мошенничества, которые ежедневно наблюдаются в Google, используют как страх, так и финансовые стимулы, чтобы срочно попытаться заставить пользователей ответить. Мошенники иногда выдают себя за авторитетные правительственные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), для сбора мошеннических пожертвований или распространения вредоносных программ.

Это включает в себя механизмы для распространения загружаемых файлов, которые могут устанавливать бэкдоры, заявила Google. "В дополнение к блокированию этих электронных писем мы работали с ВОЗ, чтобы прояснить важность ускоренного внедрения DMARC (доменной аутентификации сообщений, отчетности и соответствия), и подчеркнули необходимость аутентификации электронной почты для повышения безопасности", - сообщил менеджер Gmail Security Product Нил Кумаран.

Как сообщало издание "Комментарии", в магазине приложений Google появится детский раздел.

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