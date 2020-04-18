Международная компания Google разрабатывает собственную дебетовую карту в физическом и виртуальном вариантах, которая будет привязана к общему аккаунту Google и позволит расплачиваться с карты, смартфона или в интернете. Об этом сообщили в технологическом издании TechCrunch.

Специальное приложение для карты поможет следить за финансами и расходами, проверять баланс, блокировать и пополнять карту, переводить деньги. Карту планируют запустить в сотрудничестве с банковскими партнерами Stanford Federal Credit Union и Citi. Сама карта будет работать на платежной системе Visa.

По информации издания, в Google планируют создать дебетовую карту, которая станет основой для Google Play и сможет составить конкуренцию Apple Card и Apple Pay.

Главный конкурент Google — компания Apple — представила свою кредитную карту Apple Card с кэшбеком и бесплатным обслуживанием еще в марте 2019 года. Они сотрудничают с платежной системой Mastercard и банком Goldman Sachs. Сама карта была запущена в августе 2019 года.

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