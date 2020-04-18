Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7136.64
ETH/USD
173.34
LTC/USD
42.65
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.77
RUB/UAH
0.37
Международная компания Google разрабатывает собственную дебетовую
карту в физическом и виртуальном вариантах, которая будет привязана к общему
аккаунту Google и позволит расплачиваться с карты, смартфона или в
интернете. Об этом сообщили в технологическом издании TechCrunch.
Специальное приложение для карты поможет следить за
финансами и расходами, проверять баланс, блокировать и пополнять карту,
переводить деньги. Карту планируют запустить в сотрудничестве с банковскими
партнерами Stanford Federal Credit Union и Citi.
Сама карта будет работать на платежной системе Visa.
По информации издания, в Google планируют создать дебетовую карту,
которая станет основой для Google Play и сможет составить конкуренцию Apple Card и
Apple Pay.
Главный конкурент Google — компания Apple —
представила свою кредитную карту Apple Card с кэшбеком и бесплатным
обслуживанием еще в марте 2019 года. Они сотрудничают с платежной системой Mastercard и
банком Goldman Sachs.
Сама карта была запущена в августе 2019 года.
Как сообщал портал "Комментарии", ежегодный фестиваль Comic-Con 2020 отменили впервые за почти 50 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости