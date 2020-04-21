Техногигантов заставят платить за новостной контент

Казначей Австралии поручил наблюдательному органу этой страны создать кодекс поведения для Facebook и Google, который заставил бы технологических гигантов платить австралийским медийным компаниям за использование их контента. Об этом сообщил портал ABC News (AU). Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) работала над разработкой добровольного кодекса поведения, но предупредила австралийское правительство, что "вряд ли" получит добровольное соглашение по вопросу оплаты контента.

ACCC работал над кодексом в рамках серии рекомендаций из своего опроса цифровых платформ 2019 года. Отчет по этому запросу обнаружил - в дополнение к проблемам конфиденциальности - что в Австралии Google и Facebook получают большую долю доходов от онлайн-рекламы, хотя большая часть их контента поступает от медиа-организаций, заявил казначей Джош Фриденберг.



В отчете содержался призыв к добровольному кодексу, который требовал бы от компаний вести переговоры с новостными СМИ о том, как платить за их контент, и информировал медийные компании об изменениях алгоритма, которые могут повлиять на ранжирование онлайн-контента. Обязательный код, который ACCC сейчас пишет, будет включать штрафы и определять, какой контент будет включен, согласно ABC.

Газеты и СМИ Австралии сильно пострадали от экономического спада из-за пандемии коронавируса, сообщает Guardian. Крупные австралийские медийные компании сократили сотрудникам заработную плату, а несколько газет остановили производство из-за резкого снижения доходов от рекламы. Представитель Google заявил изданию The Verge, что компания работает с февраля более чем с 25 австралийскими издателями, чтобы внести свой вклад в добровольный кодекс поведения в соответствии с графиком ACCC.

Как сообщало издание "Комментарии", Google заблокировала миллионы писем о коронавирусе.

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