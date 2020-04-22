Хакеры атакуют любителей смотреть сериалы

Более 700 фальшивых веб-сайтов, которые имитируют страницы регистрации Netflix и Disney +, были созданы с целью сбора личной информации от потребителей во время бума потоковой передачи из-за пандемии коронавируса.

Фирма по кибербезопасности Mimecast обнаружила около 700 подозрительных мошеннических веб-сайтов, которые появились в период с 6 по 12 апреля и которые маскируются под потоковый сервис Netflix.

Более новый Disney +, который начал свое международное развертывание в прошлом месяце, запустив его на основных рынках Западной Европы, был имитирован четырьмя новыми веб-сайтами за тот же недельный период.

Некоторые поддельные сайты могут выглядеть чрезвычайно убедительно, продавая подписки или бесплатные учетные записи для сбора личных данных и данных кредитных карт. Тем не менее большинство из них плохо спроектированы и имеют языковые ошибки, которые выделяют их как подозрительные.

Киберпреступники также выдают себя за официальные органы, такие как HMRC и Всемирная организация здравоохранения, рассылая мошеннические текстовые сообщения и электронные письма, пытаясь использовать на свою пользу вспышку коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", Netflix запускает сериал о жизни на карантине в Instagram.

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