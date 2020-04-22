Неизвестный хакер вернул украденные криптовалюты

Неизвестный хакер украл 25 миллионов долларов в криптовалютах, а затем возвратил средства через два дня. Записи показывают, что средства в различных криптовалютах были сняты с платформы DForce в Китае. Например, в Эфириуме была взята сумма в 10 миллионов долларов, а в цифровых монетах, привязанных к доллару США, и в других монетах - 4 миллиона долларов. Примерно такая же сумма была возвращена, хотя и в другой комбинации криптовалют.

DForce - это онлайн-сервис, который позволяет пользователям совершать операции с криптовалютами между собой. "Хакеры пытались связаться с нами, и мы намерены вступить с ними в переговоры. Эта атака нанесла вред не только нашим пользователям, нашим партнерам и моим соучредителям, но и лично мне. Мои активы были также украдены", - написал основатель DForce Миндао Ян в своем блоге вскоре после того, как произошла атака.

В техническом блоге о предполагаемом взломе фирма по защите блокчейнов PeckShield рассказала, как злоумышленнику удалось вывести криптовалюту, обманув систему DForce. По сути, злоумышленник, как утверждается, мог снять средства, убедив систему в том, что деньги были депонированы, когда они фактически были откачаны.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атакуют любителей смотреть сериалы.

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