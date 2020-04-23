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Вьетнамские хакеры атаковали учетные записи китайских чиновников

Американские специалисты указали на вьетнамский след в кибератаках на китайских чиновников

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Вьетнамские хакеры атаковали учетные записи китайских чиновников

Хакеры, которые работали на вьетнамское правительство, пытались проникнуть в китайские государственные организации, которые ответственны за сдерживание вспышки коронавируса, сообщила 22 апреля американская компания по кибербезопасности FireEye.

FireEye сообщает, что хакерская группа, известная как APT32, пыталась скомпрометировать личные и профессиональные учетные записи электронной почты сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая и чиновников города Ухань, китайского города, который еще совсем недавно был в центре глобальной пандемии коронавируса.

Следователи в FireEye и других фирмах по кибербезопасности заявили, что считают, что APT32 действует от имени вьетнамского правительства. Недавняя деятельность группы отражает попытки множества поддерживаемых государствами хакеров скомпрометировать правительства, предприятия и учреждения здравоохранения в поисках информации о новой болезни и попытках бороться с ней.

Правительство Вьетнама не ответило на запрос о комментариях. Сообщения, отправленные на адреса электронной почты, используемые хакерами, остались без ответа.Администрация Киберпространства Китая (CAC), Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая и правительство города Ухань не сразу ответили на факсимильные запросы на комментарии.

В свое время Вьетнам быстро отреагировал на первые сообщения о новом коронавирусе, закрыв границу с соседним Китаем и внедрив агрессивную программу отслеживания контактов и карантинных мер, благодаря которым количество случаев заражения в стране было ниже 300.

Как сообщало издание "Комментарии", неизвестный хакер вернул украденные ранее деньги.


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Источник: https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2020/04/22/vietnam-linked-hackers-targeted-chinese-govt-over-coronavirus-response-say-researchers
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