Apple будет выпускать ноутбуки с собственным процессором

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Начиная со следующего, 2021 года, компания Apple намерена перейти на собственные процессоры при изготовлении ноутбуков. Уже сейчас специалисты компании разрабатывают прототип чипа на базе процессора A14, который планируют установить в следующей модели смартфонов компании. Новый процессор будет иметь 12 ядер и использовать 5-нанометровый технологический процесс.
Отмечается, что новая разработка позволит Apple отойти от использования "интеловских" процессоров, которые устанавливаются в компьютерную технику техногиганта с 2005 года.
Впрочем, аналитики не уверены в точности соблюдения сроков вывода новинок на рынка в связи с пандемией.
Как сообщал портал "Комментарии", 15 апреля состоялась долгожданная презентация нового бюджетного смартфона Apple - iPhone SE. Он предлагается клиентам за значительно меньшие деньги и предоставляет доступ ко всей экосистеме Apple.
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