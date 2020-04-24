Apple будет выпускать ноутбуки с собственным процессором

Начиная со следующего, 2021 года, компания Apple намерена перейти на собственные процессоры при изготовлении ноутбуков. Уже сейчас специалисты компании разрабатывают прототип чипа на базе процессора A14, который планируют установить в следующей модели смартфонов компании. Новый процессор будет иметь 12 ядер и использовать 5-нанометровый технологический процесс.

Отмечается, что новая разработка позволит Apple отойти от использования "интеловских" процессоров, которые устанавливаются в компьютерную технику техногиганта с 2005 года.

Впрочем, аналитики не уверены в точности соблюдения сроков вывода новинок на рынка в связи с пандемией.

Как сообщал портал "Комментарии", 15 апреля состоялась долгожданная презентация нового бюджетного смартфона Apple - iPhone SE. Он предлагается клиентам за значительно меньшие деньги и предоставляет доступ ко всей экосистеме Apple.

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