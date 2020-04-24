Инженерам 5G-связи начали поступать угрозы расправы

Инженеры компании Telecom сообщили Radio 1 Newsbeat, что им угрожают и преследуют люди, которые считают, что они работают над внедрением и поддержкой сетей 5G. Многие пользователи социальных сетей ошибочно связывают внедрение 5G с распространением пандемии коронавируса.

Любые теории по поводу связи между 5G и COVID-19 были заклеймены учеными как полный мусор. Но профсоюз, представляющий тысячи рабочих по всей Великобритании, сообщает, что их уведомили о 120 случаях жестокого обращения. "У нас действительно были случаи, когда людям угрожали ножом, угрозами физического насилия, а в некоторых случаях фактически угрожали убийством", - говорит Энди Керр, заместитель генерального секретаря Союза работников связи (CWU).

CWU объединяет почти 40 000 инженеров связи. При даче показаний инженеры просили не разглашать их имен, поскольку опасались за свою безопасность. Энди говорит, что большинство из них даже не работают над внедрением и поддержкой 5G. Также Национальное агентство по борьбе с преступностью подтвердило серию недавних поджогов и случаев криминального повреждения телекоммуникационных мачт.

Как сообщало издание "Комментарии", в Нидерландах неизвестные атаковали вышки сотовой связи 5G.

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