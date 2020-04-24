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Google начнет использовать новую уникальную функцию для телефонных звонков

Новая функция Google предоставит возможность создавать титры для англоязычных текстов

сегодня, 16:23
Автор:

• Зинченко Павел

Google начнет использовать новую уникальную функцию для телефонных звонков

Компания Google впервые объявила о функции доступности Live Captions во время мероприятия Google I / O 2019 в прошлом году. Используя три модели машинного обучения на устройстве, эта функция обнаруживает английский язык в средствах массовой информации и автоматически создает титры. Эта функция сначала была доступна на Pixel 4, но позже расширилась до Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2, Samsung Galaxy S20, OnePlus 7T и OnePlus 8. Хотя эта функция запущена, однако она не получила никаких обновлений своей функциональности. Это может измениться в скором времени, поскольку стали известны доказательства того, что Google позволит Live Caption работать над телефонными звонками.

Закрытые APK часто могут сообщать о грядущих обновлениях, но это совсем не значит, что они будут внедрены в конечном итоге. Это объясняется тем, что эти функции пока не выполняются в реальной сборке и могут быть использованы разработчиками в любое время в будущей сборке.

В Android 11 Developer Preview 3 для Google Pixel 4 эксперты проанализировали версию 2.13.302920511 служб персонализации устройств - программы, ответственной за живые подписи. В ней была замечена информация, что государственные пользователи смогут включить Live Caption во время телефонного звонка.

В настоящее время API, на который возлагаются Live Captions, AudioPlaybackCaptureConfiguration, не позволяет снимать звук голосовых вызовов. Однако возможно, что новое разрешение только для системы, добавленной в Android 11 Developer Preview 3, позволит функции обходить это ограничение.

Как сообщало издание "Комментарии", Google разрабатывает собственную дебетовую карту.


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Источник: https://www.xda-developers.com/google-live-caption-phone-call/
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