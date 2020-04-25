Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.04.2020

BTC/USD

7576.53

ETH/USD

195.25

LTC/USD

45.00

НБУ 25.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Facebook представил приложение для видеоконференцсвязи
НОВОСТИ Все новости

Facebook представил приложение для видеоконференцсвязи

Участвовать в видеоконференции смогут не только зарегистрированные пользователи

сегодня, 11:44
Автор:

• Татьяна Веремеева

Facebook представил приложение для видеоконференцсвязи

Facebook Inc. представил инструмент видеоконференцсвязи и расширил функции прямого эфира в пятницу. Компания создала новый сервис на фоне роста спроса на видеочаты во время пандемии коронавируса.

Инструмент видеоконференцсвязи, Messenger Rooms, позволит участвовать в вызове до 50 человек, говорится в сообщении компании. Он будет отображать плиточный макет видеороликов участников – до 16 на рабочем столе и 8 на мобильном устройстве – напоминающий дизайн, предложенный конкурентом Zoom.

Пользователи Facebook смогут обмениваться ссылками, позволяющими пользователям присоединяться к видео-чату через веб-браузер как на рабочем столе, так и на мобильном устройстве. При этом, людям пользователям не придется регистрироваться или создавать аккаунты для участия в видеоконференции, как это происходит на других сервисах. Также не будет никаких ограничений по времени на звонки.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Facebook объявил о запуске Messenger Kids в более чем 70 новых странах и новых функциях, которые будут постепенно внедряться на разных рынках. Поскольку школы по всему миру остаются закрытыми из-за пандемии COVID-19, новые функции предназначены для того, чтобы дети могли расширять свои контакты в приложении под родительским надзором.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-facebook-messenger-idUSKCN22630S?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR26dCUyFSEeWbtQJpBHZbrdDRnn4fpuTo60sW0w6ghMMFohWUxk4WmTQJE
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...