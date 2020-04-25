Facebook представил приложение для видеоконференцсвязи

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Facebook Inc. представил инструмент видеоконференцсвязи и расширил функции
прямого эфира в пятницу. Компания создала новый сервис на фоне роста спроса на видеочаты
во время пандемии коронавируса.
Инструмент видеоконференцсвязи, Messenger Rooms, позволит участвовать в
вызове до 50 человек, говорится в сообщении компании. Он будет отображать
плиточный макет видеороликов участников – до 16 на рабочем столе и 8 на
мобильном устройстве – напоминающий дизайн, предложенный конкурентом Zoom.
Пользователи Facebook смогут обмениваться ссылками, позволяющими
пользователям присоединяться к видео-чату через веб-браузер как на рабочем
столе, так и на мобильном устройстве. При этом, людям пользователям не придется
регистрироваться или создавать аккаунты для участия в видеоконференции, как это
происходит на других сервисах. Также не будет никаких ограничений по времени на
звонки.
Ранее "Комментарии" писали, что компания Facebook объявил о запуске
Messenger Kids в более чем 70 новых странах и новых функциях, которые будут
постепенно внедряться на разных рынках. Поскольку школы по всему миру остаются
закрытыми из-за пандемии COVID-19, новые функции предназначены для того, чтобы
дети могли расширять свои контакты в приложении под родительским надзором.
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