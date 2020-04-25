Facebook представил приложение для видеоконференцсвязи

Facebook Inc. представил инструмент видеоконференцсвязи и расширил функции прямого эфира в пятницу. Компания создала новый сервис на фоне роста спроса на видеочаты во время пандемии коронавируса.



Инструмент видеоконференцсвязи, Messenger Rooms, позволит участвовать в вызове до 50 человек, говорится в сообщении компании. Он будет отображать плиточный макет видеороликов участников – до 16 на рабочем столе и 8 на мобильном устройстве – напоминающий дизайн, предложенный конкурентом Zoom.

Пользователи Facebook смогут обмениваться ссылками, позволяющими пользователям присоединяться к видео-чату через веб-браузер как на рабочем столе, так и на мобильном устройстве. При этом, людям пользователям не придется регистрироваться или создавать аккаунты для участия в видеоконференции, как это происходит на других сервисах. Также не будет никаких ограничений по времени на звонки.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Facebook объявил о запуске Messenger Kids в более чем 70 новых странах и новых функциях, которые будут постепенно внедряться на разных рынках. Поскольку школы по всему миру остаются закрытыми из-за пандемии COVID-19, новые функции предназначены для того, чтобы дети могли расширять свои контакты в приложении под родительским надзором.

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