Дизайнер представил интересный концепт Windows 20

Еще в 1985 году Microsoft начала работу над Windows 1.0, которая могла запускать только графические программы и существующее программное обеспечение MS-DOS. С тех пор біл пройден долгий путь, и теперь большинство устройств Windows по всему миру работают под управлением Windows 10. Теперь же появились первые дизайнерские концепты Windows 20.

Созданное дизайнером и ютубером Кааном Авданом видео под названием "Представляем Windows 20" показывает, как может выглядеть пользовательский интерфейс будущей версии Windows. Видео начинается с концепции настраиваемой панели задач, которую пользователи могут настраивать в соответствии со своими потребностями, сохраняя значки выровненными по левому краю или по центру. Далее, оно показывает переработанное "Стартовое меню" с плоскими значками (не живыми плитками).

Затем видео переходит к демонстрации совершенно новой концепции "Проводника", которая поставляется с поддержкой вкладок, похожих на интернет-браузеры. Если Microsoft внесет это изменение в дизайн Windows, можно предположить, что многозадачность в проводнике файлов станет еще проще.

Затем следует комплексное приложение "Настройки", в котором создатель поместил все настройки устройства в одном месте. В текущих версиях Windows приложение "Настройки" - это хорошо, однако, чтобы получить доступ к некоторым настройкам, пользователям все равно придется перейти на панель управления.

Наконец, видео продемонстрировало некоторые дополнительные особенности, такие как "Темный режим" для всего пользовательского интерфейса, и динамические обои, такие как те, что поставлялись с MacOS от Apple в Mojave.

Как сообщало издание "Комментарии", обновление привело к проблемам с Интернетом в Windows 10.

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