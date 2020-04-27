Искусственный интеллект начнет следить за дистанцией между людьми

Магазины и офисы, стремящиеся избежать распространения нового коронавируса, снабжают существующие камеры видеонаблюдения программным обеспечением для искусственного интеллекта, которое может отслеживать соответствие рекомендациям по охране здоровья, включая социальное дистанцирование и ношение масок.

Несколько компаний заявили изданию Reuters, что программное обеспечение будет иметь решающее значение для сохранения дистанции, поскольку опасения по поводу COVID-19, респираторного заболевания, вызванного вирусом, сохраняются во всем мире. Это позволит компаниям показать не только работникам и клиентам, но также страховщикам и регулирующим органам, что они контролируют ситуацию и применяют безопасные методы.

Компания Samarth Diamond планирует развернуть ИИ из Glimpse Analytics, как только ее полировочная фабрика вновь откроется в Гуджарате, Индия, а два Мичиганских торговых центра, принадлежащих RPT Realty, будут иметь дистанционное отслеживание от RE Insight через две недели.

Компании ожидают, что технология будет работать, потому что они уже использовали подобные инструменты, чтобы профилировать покупателей, заходящих в магазины, и находить работников без шлемов на строительных площадках. Но некоторые технологические консультанты, которые консультируют ритейлеров и арендодателей офисов, предостерегают клиентов от введения новой технологии и инвестирования в инструменты, которые могут понадобиться только в течение нескольких месяцев. Активисты в области конфиденциальности, обеспокоенные все более подробным отслеживанием людей, также призывают компании ограничить использование ИИ после победы над пандемией.

Как сообщало издание "Комментарии", в Австралии искусственный интеллект поможет собирать урожай.

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