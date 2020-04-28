Китайская компания создала дрон, способный самостоятельно избегать столкновений

Китайская частная компания DJI запустила свой первый потребительский беспилотник, который сможет предупреждать о пребывающих поблизости самолетах и ​​вертолетах с помощью своего контроллера.

Включение функции безопасности следует за многочисленными сообщениями о столкновениях с другими воздушными судами. Эта технология работает с использованием радио- и спутниковых сигналов для определения местоположения других воздушных судов с помощью системы автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B).

Тем не менее, фирма заявляет, что проблемы с цепочкой поставок, вызванные пандемией коронавируса, означают, что на данный момент Mavic Air 2 может біть представлен в Северной Америке. Покупателям в Европе и других странах будет предложена версия, не имеющая возможности отслеживать другие летательные аппараты. Потребители в родной стране фирмы, Китае, смогут сразу же купить дрон. Но хотя фирма начала принимать заказы, она не планирует начинать поставки до середины мая.

DJI является самым продаваемым в мире коммерческим производителем дронов с большим отрывом, и, как следствие, часто находится в центре внимания, когда возникает проблема безопасности. В мае 2019 года компания пообещала добавить свою систему AirSense ко всем будущим беспилотным летательным аппаратам весом более 250 г.

Как сообщало издание "Комментарии", армия США создала дроны, которые запускаются из гранатомета.

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