Origin PC встроила компьютер в игрушечный автомобиль Tesla

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Американская компания Origin PC занимается сборкой оригинальных
персональных компьютеров и представила новинку под названием Ludicrous PC — компьютер, который
встроен в игрушечную модель электрокара Tesla Model S. Об этом сообщили в технологическом издании DTF.
Компания-производитель Radio Flyer сотрудничает напрямую с Tesla, благодаря чему
игрушечная модель напоминает настоящую. В ней также работают передние фары и
клаксон, установлена акустическая система, к которой даже можно подключить
смартфон.
Игрушечная модель заряжается как настоящая — через
подключение к электричеству. Высота составила 53 сантиметра, длина 132
сантиметра, а ширина 72 сантиметра. Машинка выдерживает до 36 килограммов и
разгоняется до 9,6 километра в час.
При всем это под капотом гаджета установлен мощный игровой
персональный компьютер. Все его комплектующие скрыты под кузовом, а необходимые
разъемы расположены в салоне.
Среди комплектующих процессор AMD Ryzen 9 3900X, материнская плата ASRock X570, 32 ГБ оперативной
памяти Corsair Dominator Platinum
3200 Mhz RGB
(2 по 16), водяная система охлаждения Hydro X Cooling Corsair XL 5 с подсветкой, видеокарта
Hydro X Cooled Nvidia 11 GB RTX 2080 Ti, SFX блок питания на 750 Вт от Corsair и жесткий диск на 4 терабайта от Samsung 860 Pro Series. Цена — выше 13 тысяч долларов.
Как сообщал портал "Комментарии", новые модели iPhone в
этом году выпустят на месяц позже.
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