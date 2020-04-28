Origin PC встроила компьютер в игрушечный автомобиль Tesla

Американская компания Origin PC занимается сборкой оригинальных персональных компьютеров и представила новинку под названием Ludicrous PC — компьютер, который встроен в игрушечную модель электрокара Tesla Model S. Об этом сообщили в технологическом издании DTF.

Компания-производитель Radio Flyer сотрудничает напрямую с Tesla, благодаря чему игрушечная модель напоминает настоящую. В ней также работают передние фары и клаксон, установлена акустическая система, к которой даже можно подключить смартфон.

Игрушечная модель заряжается как настоящая — через подключение к электричеству. Высота составила 53 сантиметра, длина 132 сантиметра, а ширина 72 сантиметра. Машинка выдерживает до 36 килограммов и разгоняется до 9,6 километра в час.

При всем это под капотом гаджета установлен мощный игровой персональный компьютер. Все его комплектующие скрыты под кузовом, а необходимые разъемы расположены в салоне.

Среди комплектующих процессор AMD Ryzen 9 3900X, материнская плата ASRock X570, 32 ГБ оперативной памяти Corsair Dominator Platinum 3200 Mhz RGB (2 по 16), водяная система охлаждения Hydro X Cooling Corsair XL 5 с подсветкой, видеокарта Hydro X Cooled Nvidia 11 GB RTX 2080 Ti, SFX блок питания на 750 Вт от Corsair и жесткий диск на 4 терабайта от Samsung 860 Pro Series. Цена — выше 13 тысяч долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", новые модели iPhone в этом году выпустят на месяц позже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!