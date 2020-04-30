Интернет-магазины крупного техногиганта попали в черный список

Пять зарубежных интернет-магазинов Amazon были помещены в черный список администрацией Трампа. Его платформы электронной коммерции в Великобритании, Германии, Франции, Индии и Канаде были добавлены в реестр "ненадежных рынков". В торговом представительстве США сообщили, что эти сайты способствовали продаже контрафактной и пиратской продукции.

Компания Amazon заявила, что этот шаг был политически мотивирован и что она вложила значительные средства для предотвращения незаконной деятельности. Офис торгового представительства заявил, что добавление сайтов Amazon стало результатом жалоб со стороны американских компаний на продажу поддельных товаров. Согласно отчету, в жалобах говорится, что сайты Amazon не предоставляют четкой информации о продавцах и что процесс удаления платформ, продающих контрафактные товары, был "длительным и обременительным".

Хотя этот список не имеет юридического значения, он сосредотачивает нежелательный акцент на тех фирмах, которые включены в него, особенно если речь идет о домашних компаниях, таких как Amazon. В заявлении Amazon говорится, что компания вложила значительные средства в решение этой проблемы и заблокировала более 6 миллиардов "плохих" списков, прежде чем они были опубликованы на платформе в прошлом году. Трамп часто конфликтовал с Amazon и лично с генеральным директором компании Безосом, которому принадлежит газета Washington Post. В прошлом Трамп обвинял Amazon в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщало издание "Комментарии", cотрудники Amazon соберутся на онлайн-забастовку.

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