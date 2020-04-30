Facebook позволит стягивать плату за прямые трансляции

Компания Facebook объявила, что скоро она предложит создателям видео-контента возможность взимать плату за доступ к их трансляциям в прямом эфире, а это означает, что пользователям скоро придется платить, если они захотят получить доступ к определенному контенту.

Сайт социальной сети сообщил в своем официальном блоге: "Для поддержки создателей и малого бизнеса мы планируем добавить для Pages возможность взимать плату за доступ к событиям с помощью живого видео на Facebook - от онлайн-выступлений до уроков и профессиональных конференций".

Дата, с которой страницы смогут начать взимать плату со зрителей, еще не объявлена. Отсутствуют и любые уточнения, существуют ли какие-либо критерии, которым они должны соответствовать, чтобы включить функцию. Желающие оказать финансовую поддержку тем, за кем они следят на сайте, также смогут использовать функцию "Звезды" в Facebook, поскольку она распространяется и на другие страны. За каждую "звезду", отправленную создателю, они заработают всего один цент.

Facebook также объявил о дополнительных изменениях в своей платформе прямой трансляции, включая возможность для создателей добавлять кнопки пожертвования в свои видео при условии, что доступен некоммерческий сбор средств, а также возможность пользователям получать доступ только к аудио потокам.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook проведет в онлайне выпускной для американских учащихся.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!