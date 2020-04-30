Facebook проведет в онлайне выпускной для американских учащихся

Интернет-гигант Facebook станет инициатором необычного выпускного для студентов США. Информация об этом появилась на сайте компании.

"Выпускной уже совсем близко, но он будет совсем не таким, каким вы его себе представляли. Не будет ни торжественных церемоний, ни вручения дипломов, ни вечеринок. Но окончание учебного заведения это огромное достижение, и ему следует уделить особое внимание даже в нынешней ситуации", отметили в Facebook.

Так, социальная сеть станет площадкой для празднования окончания учебы в режиме онлайн. Участникам обещают выступления знаменитостей, в числе которых будет телеведущая Опра Уинфри, звезды шоу-бизнеса и спорта. В соцсети студенты смогут поблагодарить своих преподавателей и поделиться фото и видео на память.

"Онлайн-выпускной", который пройдет под хэштегом #Graduation2020, будет транслироваться в соцсетях Facebook и Instagram. Мероприятие состоится 15 мая и начнется в 14:00 по времени Восточного побережья США.

Как сообщал портал "Комментарии", Facebook Inc. представил инструмент видеоконференцсвязи и расширил функции прямого эфира. Компания создала новый сервис на фоне роста спроса на видеочаты во время пандемии коронавируса.

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