На горе Эверест появились станции 5G

На горе Эверест компании China Mobile и Huawei совместно установили три станции ​​5G, одна из которых расположена на рекордной для подобных систем высоте - 6500 метров. Это еще более 2000 метров до вершины горы, которая расположена на высоте 8 848 метров. Базовая станция позволит China Mobile управлять своей двойной гигабитной сетью на самой высокой в ​​мире горе. Это, безусловно, будет отличной помощью для альпинистов, которым ранее приходилось использовать спутниковые телефоны для связи на сверхвысоких вершинах, где расположены их базовые лагеря.

Чжоу Минь, генеральный менеджер тибетского отделения China Mobile, сказал, что объект обеспечит телекоммуникации для деятельности в сферах альпинизма, научных исследований, мониторинга окружающей среды и потокового вещания высокой четкости. Строительство инфраструктуры 5G идет параллельно с измерением высоты пика, которое официально началось в четверг.



"Это происходит в 60-ю годовщину первого успешного восхождения на гору Эверест с северного склона и в 45-ю годовщину первого официального точного измерения Китаем горы Эверест. Важно отметить, что сеть 5G на горе Эверест будет предоставлять услуги связи для повторного измерения на горе Эверест в 2020 году", - говорится в пресс-релизе.

Технологии 5G AAU и SPN компании Huawei были применены на базовых станциях, управляемых и обслуживаемых дюжиной сетевых специалистов, которые работают круглосуточно на высоте 5300 метров и выше. Huawei утверждает, что ее 5G AAU тесно интегрирован в компактный размер, что облегчает развертывание и установку, и он особенно хорошо подходит для инфраструктуры в экстремальных условиях, таких как на горе Эверест.

Как сообщало издание "Комментарии", инженерам 5G-связи начали поступать угрозы расправы.

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