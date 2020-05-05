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Компания Facebook представила чатбота с невероятными способностями

Новый чатбот Facebook сможет проявлять сочуствие, а также демонстрировать знания и индивидуальность

сегодня, 10:34
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Facebook представила чатбота с невероятными способностями

Компания Facebook запустила нового чат-бота, который, как она утверждает, способен демонстрировать сочувствие, знания и индивидуальность. Чат-бот Blender обучался с использованием общедоступных разговоров, которые включали 1,5 миллиарда примеров человеческих коммуникаций. Гигант соцсетей заявил, что 49% людей предпочитают общаться с чатботом, а не с другим человеком.

Эксперты утверждают, что обучение искусственному интеллекту (ИИ) с использованием такой платформы, как Reddit, имеет свои недостатки. Многочисленные проблемы возникали во время длительных разговоров. Например, Blender иногда отвечал оскорбительными выражениями. Исследователи заявили, что надеются, что дальнейшие модели решат эти проблемы.

Эксперт по искусственному интеллекту Дейв Коплин, исполнительный директор консалтинговых компаний The Envisioners, сказал, что Blender - это "шаг в правильном направлении", но отметил две фундаментальные проблемы, которые еще предстоит преодолеть. "Во-первых, насколько сложно воспроизвести все нюансы человеческих качеств, таких как умение вести беседу. Второе - это связь с данными, используемыми для обучения модели, и результатами, полученными моделью", - сказал он BBC.

Facebook также сравнил производительность Blender с последней версией чата Google Meena. Компания показала людям два набора разговоров, один с Blender, а другой с MeenaБеседы включали широкий спектр тем, включая фильмы, музыку и веганство. Facebook заявил, что 67% респондентов считают, что Blender звучит более человечно, чем Meena.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook позволит стягивать плату за прямые трансляции


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52532930
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